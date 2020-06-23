台中市警局21名警官異動 今辦理離、到手續

台中市警局今天發布新一波兩線三星、兩線二星的警備隊長、所長、警務員人事調整，總計有21人進行調整，今天名單人員將辦妥離、到手續。人事室指出，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依各適任人選的品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討。

職務調整名單如下：（新職／姓名／原職）

1本局人事室警務正(支援副局長室) 趙胤程 本局督察室督察員

2本局督察室督察員 蔡育助 本局督察室警務正

3本局督察室警務正 楊志文 本局人事室警務正(支援督察室)

4本局後勤科警務正 陳殿志 第三分局警備隊隊長

5第六分局警務員 (第七序列) 蕭貴隆 第六分局警務員 (第八序列)

6本局督察室警務員 (第七序列) 柳冠宇 本局督察室警務員 (第八序列)

7第三分局警備隊隊長 陳舜堯 第三分局健康派出所警務員兼所長 (第七序列)

8第三分局健康派出所警務員兼所長 (第七序列) 楊靖 第三分局合作派出所警務員兼所長 (第七序列)

9第三分局合作派出所警務員兼所長 (第八序列) 林崎嵩 第三分局警務員(第八序列)

10和平分局梨山分駐所警務員兼所長 (第八序列) 林欽錤 和平分局谷關派出所警務員兼所長 (第八序列)

11和平分局谷關派出所警務員兼所長 (第八序列) 王繼生 和平分局梨山分駐所警務員兼所長 (第八序列)

12和平分局警備隊隊長 楊泳進 清水分局警備隊隊長

13清水分局警備隊隊長 林永盛 霧峰分局警備隊隊長

14霧峰分局警備隊隊長 林英龍 第一分局警備隊隊長

15第一分局警備隊隊長 李有志 大甲分局警備隊隊長

16大甲分局警備隊隊長 徐祥大 和平分局警備隊隊長

17第三分局警務員(第七序列) 王信嘉 第二分局警務員(第七序列)

18第二分局警務員(第七序列) 林可馨 刑事警察大隊警務員(第七序列)

19刑事警察大隊警務員(第八序列) 王凱政 本局保安科警務員(第八序列)

20本局保安科警務員(第八序列) 謝易達 第一分局巡官