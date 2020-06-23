疫情解封警巡邏東協廣場 查獲失聯移工夫妻檔

台中東協廣場為中部外籍移工遊憩地，疫情解封後，逐漸恢復人潮，警方執行查緝失聯移工擴大臨檢勤務，查獲12名越南籍、印尼籍失聯移工，其中還有夫妻檔，交由移民署協助遣返。

東協廣場位於台中市中區，為中部地區外籍移工娛樂遊憩地點，疫情解封後，逐漸恢復以往人潮，台中市第一警分局因應人潮，深夜時段恐滋生事端，在疫情解封後編排擴大臨檢勤務。

此次，警方先在6樓舞廳以地毯式盤查外籍移工，查獲阮姓男子等5人為失聯移工，警方再至7樓舞廳實施臨檢時，員警聽見舞池角落暗門內竟不時傳出窸窣聲，定睛一看發現暗門內似乎仍藏有一個小空間，昏暗的光線下竟隱約可見人影在晃動。

警方推看暗門，發現4名外籍移工肩並肩身體蹲低擠在不到1坪大小的狹窄儲藏空間內，經警方逐一盤查身分，果然全數皆為失聯移工。其中2名失聯移工為夫妻檔，先後自彰化、台北等地逃逸已經超過1年，夫妻倆發現警方臨檢逐一盤查，乘亂躲進狹窄的儲物間內，未料仍遭警方查獲。

第一警分局副分局長周俊銘表示，台中市東協廣場為中部5縣市移工休假時間最喜愛前來遊憩、消費的娛樂中心，為避免失聯移工衍生社會治安問題，轄區警方每週都積極規劃臨檢來查緝失聯移工，同時也鼓勵失聯移工主動投案，可由移民署協助返回母國。