台南關廟平房惡火奪祖孫三代4命 警方：初查無異常

台南市關廟區四維街1處民宅今天凌晨發生火警，造成祖孫3代4人死亡，警方初步調查，從目擊報案者、火場倖存家屬了解，火警發生前後都無明顯異常，所住成員也都單純，已調閲周邊監禎器，待消防火場調查及檢察官相驗後，有無進一步指示。

據了解，現場是平房，祖孫4人分住兩個房間，卻僅有1出入口，凌晨2點多起火，附近鄰居看到濃煙竄出，在屋外高喊，祖孫3代仍逃生不及被燒成焦屍。