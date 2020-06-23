台南深夜大火奪4命 黃偉哲：已啟動社會救助機制

台南市關廟區今天凌晨發生大火，造成祖孫三代有4人同喪火窟，包括60歲林姓屋主與35歲小兒子，以及國小五年級孫子、三年級孫女，該戶未具福利身分，市長黃偉哲表示會啟動社會救助機制，喪葬部分會請相關局處協助，也會幫忙傷者料理罹難者後事。

台南市長黃偉哲今天一早前往火災現場關心，隨後又趕赴台南市議會接受備詢，他受訪時表示，基本上救災沒有延誤，但仍發生不幸，讓人感到不捨，案發原因有待調查釐清。

針對社會安全網部分，黃偉哲表示，據第一時間搶救來看，有親屬說該戶電器都是新購置，到底是電器、人為還是其他因素不便臆測，不過，現場是低矮平房，將來會要求消防局徹查平房區的住宅火警警報器，若第一時間還沒產生大火、火警器起作用的話，說不定能多搶救一條人命。

黃偉哲說，有親屬描述聽到一聲爆炸聲衝到現場，早上有隔壁鄰居要去採筍子時發現濃煙密布去敲門，搶救2名生還者，否則事情恐更嚴重。他認為，鄰居守望相助很重要，但事前的示警也相當重要，「住宅消防安全要加強，尤其對於低矮平房希望消防局嚴格查察」。