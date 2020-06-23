夏日紛傳溺水案件 台南消防局呼籲家長注意孩子動向

台南市政府消防局第二大隊今天在官田區葫蘆埤，辦理109年度消防人員船艇操作及救生訓練，第二大隊丁春能大隊長呼籲家長在7、8月暑假期間，特別注意孩子的動向，從事水上活動，要選擇有救生員安全水域或游泳池，不可前往公告禁水戲水區域，以免發生憾事，請家長們一起來為孩子的安全把關。

消防局對於救溺自保提出五步，依序為：叫（大聲呼救）、叫（呼叫119、118、110、112）、伸（利用延伸物如竹竿、樹枝等）、拋（拋送漂浮物如球、繩、瓶等）、划（利用大型浮具划過去）。

今天參與訓練人員計有麻豆、下營、六甲、官田、玉井、楠西、南化等分隊消防人員共約為110人。

第二大隊轄內嘉南大圳、埤塘、野溪廣多，鑑於防汛期為強化船艇操作人員技能與應變能力，由麻豆分隊激流搶救教官沈孝諭擔任指導教官，訓練內容主要講解船外機操作要領、救生裝備使用要點及安全注意事項與實際操作演練，期使全體人員更加熟練操作技能並能確保本身的安全。

台南市消防局局長李明峯感謝第一線基層同仁辛勞，在炎熱天氣也必須強化水上救援能力的訓練，也呼籲訓練各項船艇操作之安全。