如何防火保命 內政部提醒預防7要點、逃生6要訣

今天凌晨台南關廟發生住宅火警，祖孫三代共4人不幸葬身火窟的悲劇，內政部長徐國勇大在消防署召開記者會，推出「防災有Bear來」個人化網站、119報案APP、EMIC 2.0，希望全方位提升民眾災害應變能力，他提醒國人平時就要做好防災準備，內政部建置防救災應變管理資訊雲端服務EMIC 2.0，就是要讓民眾不僅知道如何防災和故好相關整備，才能遠離災害威脅。

「防災有Bear來」，是新建置的個人化防救災資訊網站（https://bear.emic.gov.tw/），民眾登入網站後，可建立與自己切身相關的「家庭防災卡」、「緊急避難包」等資訊，一旦發生災害，系統會即時將個人附近或相關災害警示推播到手機，並可提供避開災害地點，前往避難收容處所的路徑，避免緊急時刻的慌亂場面。

第二是「119報案APP」，民眾手機下載安裝後，就可以使用APP向消防單位報案求援，還能即時定位、上傳現場照片及影像、協助119救災救護指揮中心人員掌握現場狀況，也可以簡訊報案，方便聽語障人士報案。

第三是「防救災應變管理資訊雲端服務EMIC 2.0」，著重在政府端資訊系統的提升，強化處理災情蒐集、傳遞、應變處置能力，以提升災害應變的效能。

內政部表示，為降低颱風所帶來的風險，消防署於107年起要求各地方政府掌握轄內易成孤島地區，做好各項防救災整備，今年也盤點完成，共有15個縣市、185處易成孤島地區，各項防災整備工作，如避難收容處所、糧食儲備、道路搶修機具及直升機起降點、空投點等項目，也都已做好準備。並呼籲民眾在颱風來臨前，應先行準備緊急避難包及3日份食物飲水儲備，以備不時之需。