竹縣超商前停放汽車突起火 旁邊10輛機車全燒成骨架

新竹縣新豐鄉今天凌晨1點多發生暗夜大火，一輛停在明新科技大學附近超商前的汽車，突然因不明原因起火，由於火勢猛烈，附近一整排停放的機車也受波及，燒到只剩骨架，新竹縣消防局獲報後，立即前往搶救，並拉出水線將火勢撲滅，所幸沒有人傷亡，至於詳細起火原因仍在調查中。

消防局指出，今天清晨1點8分接獲報案後，立即派遣2車7人前往搶救，不到20分內，就將火勢撲滅，無人受傷受困，現場被燒毀的有一輛汽車、10輛機車及超商招牌桌椅等，損失金額待估，火調人員上午已到現場調查起火原因。