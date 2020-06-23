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竹縣超商前停放汽車突起火 旁邊10輛機車全燒成骨架
新竹縣新豐鄉今天凌晨1點多發生暗夜大火，一輛停在明新科技大學附近超商前的汽車，突然因不明原因起火，由於火勢猛烈，附近一整排停放的機車也受波及，燒到只剩骨架，新竹縣消防局獲報後，立即前往搶救，並拉出水線將火勢撲滅，所幸沒有人傷亡，至於詳細起火原因仍在調查中。
消防局指出，今天清晨1點8分接獲報案後，立即派遣2車7人前往搶救，不到20分內，就將火勢撲滅，無人受傷受困，現場被燒毀的有一輛汽車、10輛機車及超商招牌桌椅等，損失金額待估，火調人員上午已到現場調查起火原因。
有網友在臉書社團「新竹爆料公社」貼出影片，指出「停在門口的機車全燒到剩下骨架」，影片中可看見火勢不小、濃煙不斷冒出，網友也留言「誇張」，「停在那的有夠雖」，也有人說「被放火的可能性很高但是不排除車上的某些物品因為高溫而起火延燒」。警方則表示，目前初步調查，未有可疑人士出沒。
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