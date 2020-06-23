7月14日萬安演習「三不」避群聚 首演練空中威脅告警系統

今年度的軍民聯合防空「萬安43號」演習，將在下個月14日實施，台中市第五警分局為讓演習順遂、並告知民眾演習的注意事項，今天上午找來區公所、學校、金融機構等單位，進行橫向溝通。五分局表示，為避免新冠肺炎的人員群聚，不實施疏散、避難跟人車管制，另外今年首度實施「空中威脅告警系統」的警訊發放演練，呼籲市民配合演練進行。

台中市第五警分局表示，今年的軍民聯合防空「萬安43號」演習將在7月14日實施，為使演習順利進行，今天上午邀請北屯區公所、各地方機關、學校、金融機構、大型商場、加油站、及協勤民力幹部等舉行協調會，透過事前的橫向溝通、協調來擴大宣導，使更多民眾知悉演習的相關事項。

第五警分局指出，今年萬安演習不同於往年採取各縣市分區域舉行，改採「全國同時演練，同一時間辦理」，並運用多重通報「防空警報」、「 空中威脅告警系統」等方式進行空中威脅告警系統警訊發放演練，其中「 空中威脅告警系統」更是首次全國實施，開始簡訊將於當日的13時29分30秒發出，結束簡訊13時59分30秒可收到簡訊。

第五警分局表示，由於新冠肺炎防疫考量，為避免人員群聚，今年演習時不實施疏散避難及人車管制，很多民眾可能不清楚今年演習作法改變，為避免民眾接到警報警訊時疑惑驚慌，警方除了透過各機關、學校、商家等多元網絡來加強宣導。