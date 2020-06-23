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影／電子遊戲場掛羊頭賣狗肉涉賭博 基隆檢警連掃3家

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市愛五路一家電子遊戲場涉嫌經營賭博電玩，警方掌握業者讓客人持點數卡，在店外透過俗稱「老鼠」人士換取現金證據，昨晚出擊，控制現場後帶回20名工作人員、46名賭客，查扣177台賭博機台，今天依賭博罪嫌將全案移送法辦。

基隆地檢署上午表示，為確保青少年有安全活動環境，維護身心健全發展，針對轄區內涉及賭博電玩的電子遊戲場，加強蒐證、取締，近一周內由檢察官帶隊搜索，已查獲3家從事賭博電玩的電子遊戲場，共查扣機台220台。

基隆市警察局長林炎田昨天走馬上任，當晚警方在檢察官指揮下就建功。警方今早表示，警一分局接獲線報，愛五路一間大型電子遊藝場暗中違法經營賭博電玩。

警一分局與市警局督察科組成專案小組偵辦，歷經半年蒐證，掌握業者讓客人用鋼珠換取點數卡，或是用分數兌換點數卡，再用點數卡換取現金具體事證後，向法院聲請搜索票獲准，昨晚由檢察官帶隊查緝。

檢警將遊藝場負責人、員工共17人，以及3名由業者聘雇，在店外負責與賭客兌換現金，俗稱老鼠的男子，加上賭客46人全帶回警局偵詢，並查扣賭資17萬多元、賭博電玩機台177台（小鋼珠機台102台、PK機75台）和代幣、兌換卷及監視器等證物，多名賭客坦承與店家有兌換現金情事。

警方表示，賭博易讓人沉淪及衍生暴力討債等犯罪，市長林右昌要求嚴加取締，林炎田昨上任也指示絕不容許電子遊藝場「掛羊頭，賣狗肉」，後續將持續查緝，維護治安。

基隆市警方昨晚在愛五路查獲一家電子遊藝場涉嫌經營賭博電玩，今天依賭博罪嫌將全案移送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方昨晚在愛五路查獲一家電子遊藝場涉嫌經營賭博電玩，今天依賭博罪嫌將全案移送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／翻攝

賭博 基隆 林右昌

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