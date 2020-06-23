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影／小三女生與父兄同喪火場 同學聞噩耗哭：等不到班長

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

「這是妹妹來不及帶回家的香包和刮畫作品」，台南市關廟區凌晨大火，祖孫三代同喪火窟，年幼兩兄妹就讀關廟區五甲國小國小五年級及三年級，其中妹妹是輪值班長，今天上午班上同學還在問，「班長怎麼沒來？」盧姓導師隨後才由輔導老師告知班上同學這個噩耗，大家都很難過地紅了眼眶，不敢相信和接受這件事。

盧姓導師說，不幸喪生的林姓學生，個性溫和開朗，這個學期輪值當班長，可以很正面解決和引導同學把把老師交代的事情做好，是老師的好幫手，也體育和美術方面展現很好的天分，最近剛完成刮畫上面都是笑臉和可愛動物，也是她的最好，還有來不及帶回家的端午節香包，將會幫她帶回去。

校長林俊明一早就趕到林家關心慰問，林家是祖孫三代同堂，「父親和兩個子女感情也很好」，林父從事作業員，家境普通，但只要休假就會帶子女外出去旅行從事戶外活動，希望帶給正向很健康的童年，令人不捨；學校也啟動校安通報及專業輔導機制，入班輔導，中午全校學生將進行默哀，五年級和三年級班上同學也要製作卡片，帶到兄妹靈堂希望到天上做小天使，師生的愛一起陪伴兄妹飛翔。

學校指出，就讀本校五年級與三年級林姓兄妹葬生火海，全校師生表達非常的不捨與遺憾。五年級的哥哥活潑有禮貌，成績表現資優，雖然家境較不富裕，非常孝順長輩，友愛同學。林生下課後經常向師長請教問題，認真向學。三年級的妹妹較文靜，成績與藝術表現優秀，兩位都是老師們心目中最棒的學生。今日發生此遺憾事件，師生紛紛落淚，難過不捨。

學校得知訊息第一時間立即啟動緊急應變機制，除撫慰家人致上慰問金外，也請專任輔導教師入班進行班級哀傷輔導。今日雖然是畢業典禮預演，在預演前先默哀一分鐘，表達不捨與哀痛。後續將設立心情留言版，讓師生們在不捨中遞上祝福，祝福林姓兄妹能成為同學們的天使。未來本校也會持續給予家屬關懷，陪伴家屬處理後事事宜。

台南市關廟區五甲國小一對兄妹學生喪生火窟，妹妹來不及帶回家的香包和刮畫。記得吳淑玲／攝影
台南市關廟區五甲國小一對兄妹學生喪生火窟，妹妹來不及帶回家的香包和刮畫。記得吳淑玲／攝影
台南市關廟區五甲國小一對兄妹學生和父親同喪生火窟，父子感動深厚，圖／取自林家榮臉書
台南市關廟區五甲國小一對兄妹學生和父親同喪生火窟，父子感動深厚，圖／取自林家榮臉書
台南市關廟區五甲國小一對兄妹學生喪生火窟，妹妹導師不捨。記得吳淑玲／攝影
台南市關廟區五甲國小一對兄妹學生喪生火窟，妹妹導師不捨。記得吳淑玲／攝影

大火 畢業典禮

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