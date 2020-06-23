台南關廟民宅半夜大火4死 磚造平房未裝住警器
台南市關廟區凌晨大火祖孫三代4人來不及逃出，不幸命喪火窟，林家所住磚造平房未裝設住警器，消防人員到場時，平房已全面燃燒，消防人員研判4人半夜熟睡在房間內，被濃煙嗆昏，失去意識後根本無法自行逃生。
關廟區四維街368巷一處平房今天凌晨2點55分起火，61歲屋主林忠益與34歲兒子林家榮、12歲孫子林宇杰、10歲孫女林鈺涵來不及逃生，消防隊到場發現時已成焦屍，另有屋主59歲妻子與54歲妹妹逃出火場，輕微嗆傷意識清楚送成大治療觀察。
現場消防人員說，林家逃出家人表示，她們兩人睡在客廳，其他4人睡在房間，可能是房間或是客廳電線走火釀災；現場沒有聞到汽油味，未發現有人為縱火跡證。消防局火災調查科人員到場鑑識，將採證化驗，查明起火真正原因。
台南市消防局說，全台南市共69萬258戶，截至今年6月1日，累計設置住警器和火警自動警報設備共53萬1千多戶，其中獨居長者共裝置2440戶。家中如裝置住警器，火災發生時可及時偵測煙霧，可在半夜發出巨響，驚醒睡夢中的人，及時逃生保命。
市長黃偉哲上午到火場關心，他表示非常震驚，尤其一家4口在睡夢中不及逃生，令人不捨。黃偉哲表示，會全力協助後事，啟動社會救助，消防人員已盡力，起火原因會尊重專業火調。他說，火警出人命要特別小心調查，將來全市低矮木造屋要加強安檢，易起火裝住宅推廣警報器。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言