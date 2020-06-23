台南關廟民宅半夜大火4死 磚造平房未裝住警器

台南市關廟區凌晨大火祖孫三代4人來不及逃出，不幸命喪火窟，林家所住磚造平房未裝設住警器，消防人員到場時，平房已全面燃燒，消防人員研判4人半夜熟睡在房間內，被濃煙嗆昏，失去意識後根本無法自行逃生。

關廟區四維街368巷一處平房今天凌晨2點55分起火，61歲屋主林忠益與34歲兒子林家榮、12歲孫子林宇杰、10歲孫女林鈺涵來不及逃生，消防隊到場發現時已成焦屍，另有屋主59歲妻子與54歲妹妹逃出火場，輕微嗆傷意識清楚送成大治療觀察。

現場消防人員說，林家逃出家人表示，她們兩人睡在客廳，其他4人睡在房間，可能是房間或是客廳電線走火釀災；現場沒有聞到汽油味，未發現有人為縱火跡證。消防局火災調查科人員到場鑑識，將採證化驗，查明起火真正原因。

台南市消防局說，全台南市共69萬258戶，截至今年6月1日，累計設置住警器和火警自動警報設備共53萬1千多戶，其中獨居長者共裝置2440戶。家中如裝置住警器，火災發生時可及時偵測煙霧，可在半夜發出巨響，驚醒睡夢中的人，及時逃生保命。