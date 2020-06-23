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蘇花公路車禍 機車騎士重傷意識模糊
蘇花公路台九丁線44.2公里處觀音廟旁，今天上午6時48分發生砂石車、機車交通事故，警方發現，是一輛砂石車南下，行經路段逆向超車，撞上北上林姓機車騎士，造成機車騎士當場多處骨折，送醫救治。
蘇澳警察分局澳花派出所今天上午6點48分接獲勤指中心通報，台九丁線44.2公里處觀音廟旁發生一起砂石車及機車相撞交通事故，澳花所長胡傳明、副所長松曉成、警員李信雄、陳聖文立即趕往處理。
警方現場發現與研判，潘姓男子駕駛營業砂石車南下行經上述路段逆向超車，與北上41歲林姓機車騎士相撞，林姓機車騎士右小腿骨折，意識模糊，由消防局救護車送醫救治。
胡傳明等4警員抵達事故現場，立即管制車輛及擺放交通錐等警示標誌，並於事故現場兩端單線雙向管制車流，現場單線雙向管制車流，直至上午7點40分障礙排除，恢復雙向通行。
砂石車司機未受傷，酒測值為0，事故原因調查處理中。
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