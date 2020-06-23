苑裡山腳市場大火35攤付之一炬 知名雜菜麵也受災

苗栗縣公有苑裡山腳市場昨晚大火，搶救3個多小時才熄滅，35攤付之一炬，沒有人員受傷，損失尚待估算，縣長徐耀昌今天上午10點半將到現場慰問受災攤商，鎮長劉秋東表示鎮公所將進一步清查受災戶善後，而知名的巷子內美食「家鄉小吃部」雜菜麵也在其中，地方人士惋惜。

警方初步調查，苑裡鎮山腳市區路口昨天晚上10點半左右，一輛轎車、一輛小貨車發生碰撞，小貨車撞進山腳市場攤位機車行，車頭起火引發大火，王姓駕駛輕微受傷逃出車外，因市場攤位都是木造鐵皮建築，火勢迅速延燒，事故2車駕駛排除酒駕。