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竹縣國小女主任布置畢業場地 不慎4層樓高摔落死亡

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣某國小總務處蔡姓女主任昨天早上在學校活動中心布置畢業典禮場地、修繕天花板時，疑因輕鋼架屋頂蓋板不幸脫落，導致失足摔落4層樓高，學校立即叫救護車，並請學校護理師先行查看傷勢，送醫急救後仍宣告不治。新竹縣政府在第一時間前往醫院慰問家屬，將全力協助處理後事，以及縣民保險、爭取撫恤金等。

教育處表示，昨天早上7點15分，蔡姓主任正在學校動中心頂樓修繕天花板，卻不慎從四層樓高掉落，現場同事聽到聲響後，發現蔡姓主任重摔在地面，立即撥打119，並請學校護理師先查看傷勢，救護車約10分鐘後到校，將蔡主任送往東元醫院搶救，仍在9點多宣告不治。

針對這起不幸的意外事件，學校已針對全校師生啟動校園輔導關懷機制，並評估事件發生後有心理壓力反應的師生，並轉介輔諮中心。教育處也請學校立即將原先欲修繕地方，委請專業廠商進行補強，並加強提醒各校人員在執行工作時，需注意安全和相關流程，並且要做足預防性防護作業，以杜絕憾事再發生。

縣長楊文科、秘書長陳季媛、教育處副處長蔡淑貞及教育處督學等第一時間也到醫院，對家屬表示慰問及關切之意，並將全力協助善家屬後事宜以及縣民保險及撫卹金申請。

新竹縣政府在第一時間前往醫院慰問家屬，將全力協助處理後事，以及縣民保險、爭取撫恤金等。圖／聯合報系資料照
新竹縣政府在第一時間前往醫院慰問家屬，將全力協助處理後事，以及縣民保險、爭取撫恤金等。圖／聯合報系資料照

新竹 救護車 畢業典禮

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