台南祖孫三代葬身火窟 屋主妻逃出：看到電線在燒

台南市關廟區花園里四維街368巷一處平房凌晨2點55分左右起火，屋主61歲林忠益與34歲兒子林家榮、讀國小五年級孫子林宇杰、小三孫女林鈺涵來不及逃生。消防隊到場發現時已成焦屍，屋主妻子與胞姐逃出火場，輕微嗆傷燙傷意識清楚送成大治療觀察。 台南市消防局根據火場狀況以及生還者描述，初步研判是電線走火引起，真正原因還要經過火場調查確認。

消防員指出，到場後進入屋內查看，屋主倒在臥室出口旁，其餘三人倒在兩間臥室床上，都已焦黑。兩名傷者雖被濃煙燻黑嗆傷，但消防員初步觀察僅輕微燙傷意識清楚。

台南市消防局表示，獲報後動員警消與義消近百人要現場打火 火勢在半小時後撲滅，屋主的妻子逃出後稱，有「看到電線在燒」，因火場是60多年老舊平房，有可能是電線走火，但真正起火因還要需要進一步調查。

消防員指出，火場臥室距離出口雖只有幾步之遠，但因房子狹小，兩間小臥室是隔間僅一門相通，與客廳也只一出口，死者多躺臥室研判生前嗆昏，兩人睡客廳才能及時逃出。

鄰居說，先是聽到吵雜聲音，外出看到起火，還聽到「轟」的爆炸聲，趕緊呼叫，睡客廳的兩姐妹才來得及逃，兩人爬出前門。

鄰居也說，兩個小孩都叫他「伯公」，都很乖，隔壁婦人說，「兩個孩子都很聽話」，一想到兩個乖巧孩子，從小看到大，不禁悲從中來痛哭。

葬身火窟的兩兄妹就讀關廟五甲國小。校長林俊明說，哥哥體育表現出色，妹妹專長美術律動，兩個活潑外向，還會主動找他聊天，兩人功課好在班上排名前端，人緣好又自律，老師不必擔心，三代同堂和樂； 因為兩兄妹與同學相處融洽，事發後導師與全班同學說明，校方也進行心理輔導。