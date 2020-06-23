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桃園消防4大隊精進防溺搶救 大隊長：勿闖危險水域

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

有鑑於夏季期間因玩水不當，致溺斃事件頻傳，桃園市消防局第四大隊連日於平鎮區佳佳休閒魚池，訓練水域防溺實務搶救，他呼籲家中有未成年子女的家長，在夏日期間應特別叮嚀自己子女千萬不要到水深區域、危險海域游泳或戲水，避免因一時快樂造成終身無法彌補的憾事。

第四大隊大隊長戴明杉表示，大隊針對3年內分發的新進消防人員為訓練對象，藉由各項防溺器材裝備操作，提升熟練度外，同時讓新進消防人員能學到裝備器材使用、功能及故障排除等技巧。訓練內容包括岸上救生拋繩袋拋擲救援，簡易浮具救生如利用寶特瓶、竹竿等。另外還有入水救生，基本的救生四式搭配魚雷浮標活餌救援、救生艇救生、潛水救生。

戴明杉強調，消防人員應具備專業救溺知能，加強裝備器材操作訓練及不斷精進專業技能，才能挽救民眾生命及保護自己安全。

體能和速度也是隊員被要求提升的訓練項目。記者鄭國樑／攝影
體能和速度也是隊員被要求提升的訓練項目。記者鄭國樑／攝影
第四大隊這波訓練對象以最近3年報到的隊員為主。記者鄭國樑／攝影
第四大隊這波訓練對象以最近3年報到的隊員為主。記者鄭國樑／攝影
桃園市消防局第四大隊連日於平鎮區佳佳休閒魚池，訓練水域防溺實務搶救。記者鄭國樑／攝影
桃園市消防局第四大隊連日於平鎮區佳佳休閒魚池，訓練水域防溺實務搶救。記者鄭國樑／攝影
隊員必須熟練各種水域救援器材。記者鄭國樑／攝影
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