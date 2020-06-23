凌晨惡火小兄妹同喪火窟 哥哥夢想當藍球員妹妹愛畫畫

台南市關廟區凌晨大火祖孫三代有4人同喪火窟，其中就讀國小五年級及三年級的林姓兄妹也不幸喪生，校方表示，兩兄妹在學校表現優異，五年級的哥哥熱愛運動尤其是打籃球，夢想有一天成為NBA藍球員；妹妹很愛畫畫，很有美術天分，在學校同儕關係好，老師也都很喜歡他們，聽聞不幸相當不捨。

校方表示，林姓兄妹和祖父母三代同堂住在一起，家庭成員闗係也很好，凌晨一場火警竟帶走祖孫三代4人生命，皆相當不捨，校長林俊明上午陪同市長黃偉哲到火場了解及慰問家屬，也會全力協助家屬善後。