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台南祖孫三代受困起火平房 臥室緊鄰出口仍逃生不及

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台南祖孫三代受困起火平房 臥室緊鄰出口仍逃生不及

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市關廟區四維街368巷凌晨起火，屋主林忠益祖孫三代4人死亡，屋主兒子林家榮的妻子住娘家，趕到現場得知兩名年幼子女葬身火窟悲痛不已。逃出火場的屋主妻子表示她與姐姐睡客廳，發現起火要呼叫家人已沒有回應。

報案目擊民眾指稱，凌晨2點55分左右路過聽到「奇怪的聲音」，走近察看才知火警，但已一片火紅。

起火的是四維街巷道內的老舊平房，前後各有出口，房子相當小，臥房距離出口不到3公尺，疑似客廳先起火，受困房內的屋主兒子與一對子女疑似遭濃煙嗆昏難以逃生。

鄰居表示，屋主平常在營建工地做粗工，兒子在工廠上班，收入不穩定。

屋主林忠益與34歲兒子林家榮、12歲孫子、10歲孫女來不及逃生， 消防隊到場發現時已成焦屍，屋主59歲妻子與54歲妹妹逃出火場，輕微嗆傷意識清楚送成大治療觀察。

消防員指出，到場後進入屋內查看，屋主倒在大門出口旁，其餘三人倒在臥室床上，都已焦黑。兩名傷者雖被濃煙燻黑嗆傷，但初步觀察沒有明顯外傷意識清楚。

台南市消防局表示，獲報後動員警消與義消近百人到現場打火，火勢在1小時內撲滅，屋主的妻子稱可能是電線走火，但真正起火因還要需要進一步調查。

親友到場關切。記者周宗禎／攝影
親友到場關切。記者周宗禎／攝影
消防員設法進入火場察看。記者周宗禎／攝影
消防員設法進入火場察看。記者周宗禎／攝影
屋主妹妹嗆傷送醫。記者周宗禎／攝影
屋主妹妹嗆傷送醫。記者周宗禎／攝影
消防員到場時已全面燃燒。圖／消防局提供
消防員到場時已全面燃燒。圖／消防局提供

消防員

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