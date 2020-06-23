小貨車撞進山腳市場竄大火 延燒近百坪攤位店面

一輛小貨車22日深夜發生事故後衝撞苗栗縣苑裡鎮山腳市場一家機車行後引發火苗，駕駛受傷獲救送醫，但火勢一發不可收拾，延燒近百坪市場攤位店面，警消漏夜搶救。

這起火警發生在22日晚間10時30分許，一輛小貨車與白色自小客車在苑裡鎮山腳郵局附近路口發生碰撞，小貨車失控衝進山腳市場一家機車行，瞬間引燃火舌，小貨車駕駛受傷獲救送醫，但由於機車行所在的市場為木頭與鐵皮搭建的連棟式店家，火勢一發不可收拾，消防局出動14車、35人馳援。

苗栗縣消防局第4大隊大隊長洪嘉佑指出，人車抵達現場時，一整排市場攤商店面已陷入全面燃燒，加上風勢助長，火勢猛烈，持續出火灌救，仍延燒近百坪面積、48個攤位，經初步了解，店家人員多未居住在此，暫未發現人員受困、受傷，詳細車禍及起火原因仍待進一步調查釐清。