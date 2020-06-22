基隆市警局長上任首日 員警晚間出擊破獲遊電場涉賭博

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆警察局長林炎田走馬上任首日，警方今晚在一家小鋼珠遊藝場，查獲業者涉嫌讓客人用鋼珠或分數兌換點數卡，再用點數卡輾轉換取現金，已將店內8名工作人員和40多名賭客帶回偵詢，清點賭資，漏夜釐清案情。

據了解，今晚被查辦的電子遊藝場，主要陳列小鋼珠機台，也有經營其他類型電玩。檢警接獲線報，指這間電子遊藝場讓客人用鋼珠換取點數卡，或是用分數兌換點數卡，再用點數卡透過管道換取現金，涉嫌賭博。

基隆市警察局經過數月蒐證，報請基隆地檢署指揮偵辦，檢方今晚指揮基隆市警察局督察科靖紀小組、警一分局人力前往遊藝場搜索，查扣上百台機台。

遊藝場店內8名工作人員與40多名賭客被警方帶回偵詢，工作人員將依賭博罪嫌移送檢方偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁罰。

基隆市警方今晚在一家電子遊藝場，查獲業者涉嫌賭博，將店內8名工作人員和40多名賭客帶回偵詢，漏夜釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方今晚在一家電子遊藝場，查獲業者涉嫌賭博，將店內8名工作人員和40多名賭客帶回偵詢，漏夜釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 警察

延伸閱讀

企業捐贈5000瓶養樂多 基隆市的長者共餐每人2瓶

金錢糾紛惹殺機 基隆男子背上插刀送醫急救

基隆警察局長林炎田新上任 曾是北市最年輕派出所主管

台南員警抓賭逮4人各罰3000元 法官認無抽頭營利判免罰

相關新聞

拖板車國道爆胎鋼絲散落 10多輛車受波及

國道3號快官交流道路段今天晚間8點半左右，一輛拖板車疑因爆胎導致鋼絲散落路面，有10多輛車輾壓鋼絲受到波及，車體或車體受...

車禍小貨車撞進機車行 引發大火延燒苑裡山腳市場48攤

苗栗縣苑裡鎮山腳市區今天晚上10點半左右，一輛轎車、一輛小貨車發生碰撞，小貨車撞進山腳市場機車行引發市場大火，迅速延燒攤...

基隆市警局長上任首日 員警晚間出擊破獲遊電場涉賭博

基隆市警察局長林炎田走馬上任首日，警方今晚在一家小鋼珠遊藝場，查獲業者涉嫌讓客人用鋼珠或分數兌換點數卡，再用點數卡輾轉換...

影／小孩高燒40度待援 林口警沿路鳴笛護送就醫

新北市林口警分局文化派出所所長吳學偉，昨天凌晨1時22分巡邏至林口區中山、竹林路口，突然發現後方有1輛車越開越近，他直覺...

黑道二代竊500萬金飾又偷名酒 機智失主放消息27萬收購抓人

日前在台北市新光三越站前店失竊價值500萬金飾，警查出是黑道第二代池姓男子所為。警方擴大調查，發現池嫌曾在萬華區一處賣酒...

後龍山林火燒5個多小時 歷史建築及風車險遭波及

天乾物燥，苗栗縣後龍鎮好望角景點附近山林，今天上午10點左右被發現起火，強風助勢快速蔓延，一度逼近苗栗縣歷史建築過港隧道...

影／桃園機車男不爽交管！拿磚塊狂砸頭 倒地也不鬆手

桃園市中壢知名粉團PO出永福路工地交管47歲男子昨天和58歲林姓機車騎士口角，拿出手機準備蒐證時惹怒騎士，竟撿起路邊磚塊...

影／基隆港西岸高聳電塔成地標 男子竟爬上去意圖輕生

1名男子今天中午到基隆市大德國中附近，爬上為國立教育教育廣播電台的鐵塔，疑要輕生。消防局獲報後，在鐵塔下方鋪設充氣墊；2...

高雄大貨車轉彎側翻撞倒路燈 路口封閉3小時

高雄蔡姓男子駕駛大貨車，今天上午8點時，行經前鎮區草衙二路、金福路口時，右轉時因不明原因車身左傾，車身撞倒紅綠燈，導致路...

平交道網狀線畫不清 民眾投訴停車重罰不合理

平交道兩側網狀線禁止停車，但還是常有民眾違規停車被罰。有民眾投訴本報，指在台南巿新市平交道車停黃網線被「偷拍」開單，但黃...

疑陽光刺眼釀禍 新北預拌水泥車失控壓垮鐵皮屋

新北一名鐘姓男子今早駕駛預拌水泥車往石碇行駛，途中行經新店文山路一段，疑因陽光刺眼影響視線，未注意前方號誌變化，擦撞正在...

失智老人失蹤3天被找到 竟誤入他人倉庫當自家

「倉庫裡有人！」台東縣鹿野永安村有村民19日全家北上探親，昨天晚上返家後，看到倉庫內燈火通明，從縫隙看去，有一老人躺臥在...

熱門新聞

影／畫面曝光！台中媽持刀砍女兒3刀 外公急抱孫女就醫

太離譜！台南兩名男教練 性侵3名男學生

誇張！全家大豹溪邊玩水 9歲兒落水沖到下游都沒發現

蘇花改調高速限首日衝場 藝人陳為民騎大重機違規挨罰

影／桃園機車男不爽交管！拿磚塊狂砸頭 倒地也不鬆手

台中媽疑持利刃割傷9歲女兒 傷童送加護病房將另安置

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。