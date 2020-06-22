基隆市警局長上任首日 員警晚間出擊破獲遊電場涉賭博

基隆市警察局長林炎田走馬上任首日，警方今晚在一家小鋼珠遊藝場，查獲業者涉嫌讓客人用鋼珠或分數兌換點數卡，再用點數卡輾轉換取現金，已將店內8名工作人員和40多名賭客帶回偵詢，清點賭資，漏夜釐清案情。

據了解，今晚被查辦的電子遊藝場，主要陳列小鋼珠機台，也有經營其他類型電玩。檢警接獲線報，指這間電子遊藝場讓客人用鋼珠換取點數卡，或是用分數兌換點數卡，再用點數卡透過管道換取現金，涉嫌賭博。

基隆市警察局經過數月蒐證，報請基隆地檢署指揮偵辦，檢方今晚指揮基隆市警察局督察科靖紀小組、警一分局人力前往遊藝場搜索，查扣上百台機台。