基隆市警局長上任首日 員警晚間出擊破獲遊電場涉賭博
基隆市警察局長林炎田走馬上任首日，警方今晚在一家小鋼珠遊藝場，查獲業者涉嫌讓客人用鋼珠或分數兌換點數卡，再用點數卡輾轉換取現金，已將店內8名工作人員和40多名賭客帶回偵詢，清點賭資，漏夜釐清案情。
據了解，今晚被查辦的電子遊藝場，主要陳列小鋼珠機台，也有經營其他類型電玩。檢警接獲線報，指這間電子遊藝場讓客人用鋼珠換取點數卡，或是用分數兌換點數卡，再用點數卡透過管道換取現金，涉嫌賭博。
基隆市警察局經過數月蒐證，報請基隆地檢署指揮偵辦，檢方今晚指揮基隆市警察局督察科靖紀小組、警一分局人力前往遊藝場搜索，查扣上百台機台。
遊藝場店內8名工作人員與40多名賭客被警方帶回偵詢，工作人員將依賭博罪嫌移送檢方偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁罰。
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