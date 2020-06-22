影／桃園機車男不爽交管！拿磚塊狂砸頭 倒地也不鬆手

桃園市中壢知名粉團PO出永福路昨天路面加封工地施工時，58歲林姓工人交管禁止車輛進入，不料47歲吳姓機車騎士不服被擋下，兩人口角，林拿出手機做出準備蒐證的動作加上口中念念有詞，吳本來要離開，以為林罵他，竟撿起路邊磚塊連續猛砸林的頭，林倒地不起，送醫後仍需觀察，驚恐畫面在網路傳開引來議論。警方今天將全案依殺人未遂罪嫌函送法辦。

中壢分警局自強所所長黃冠貿表示，案發時員警據報趕到現場吳姓騎士已經逃逸，打傷人消息傳開後，吳晚間到派出所說明，因為氣不過工地工人管制馬路不讓他過去，他責怪管制不合理，兩人吵起來，本來不想理會準備離開，但是林一路跟著他嘮叨不休，感覺還辱罵他又一直纏著他，甚至還用手機像要拍照錄影，他一氣之下撿起磚塊砸人。

不過林姓工人否認罵人也沒拍照錄影，他負責永福路路面加封施工交管，其他駕駛人都能接受讓工人好好施工，吳卻有意見，他好言相勸也沒用，沒想到吳突然拿磚塊砸他頭，而且砸到他倒在地上還在攻擊他。