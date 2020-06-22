平交道網狀線畫不清 民眾投訴停車重罰不合理

平交道兩側網狀線禁止停車，但還是常有民眾違規停車被罰。有民眾投訴本報，指在台南巿新市平交道車停黃網線被「偷拍」開單，但黃網線標示不清，視線不良根本沒看到，「又沒有闖平交道，隨便一張罰單就1萬多塊，標示又不清，真是搶錢啊」。

民眾質疑，如果路旁地上沒看到紅線，停車也要罰，這樣合理嗎？市政府交通局表示，沒有接獲民眾反映，會在一周內派員查看，有標示不清會立即改善。

記者實地到讀者反映的新市平交道察看，部分標線疑因路面施工後未補畫而缺損；且不只新市平交道，車水馬龍的青年路等平交道部分禁停線也已不見，易引發爭議。