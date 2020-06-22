男子爛醉遭毆倒地 誤傳持斧頭尋仇

苗栗縣後龍鎮夜市小吃攤，傳出有人持斧頭尋仇，導致1名男子倒臥在地，警方今天表示，僅是2桌酒客一言不合引發衝突，40歲徐姓男子疑似不勝酒力遭毆打，送醫觀察已無大礙。

苗栗縣消防局後龍分隊分隊長林永峰指出，21日晚間接獲通報，夜市內的小吃攤有男子昏迷不醒，救護人員立即趕抵現場，發現男子全身酒味，身體有多處擦傷、意識模糊，馬上把人抬上救護車送往苗栗醫院。

有民眾拍下救護人員搶救過程，轉貼到臉書社團「黑色豪門企業」並留言指出，「持斧頭尋仇遭旁人搶下」，由於當時小吃攤還有小朋友在旁觀看，造成地方居民人心惶惶。

後龍分駐所所長劉孟穎表示，經調查實際狀況為2桌原本就相識的酒客，在小吃攤偶遇，喝酒醉的徐男上前敬酒，因「語意不清」，與同桌友人發生衝突，警方趕到時，雙方都已逃離現場，只剩下爛醉如泥的徐男。

警方指出，徐男身上除擦挫傷外，並無遭砍傷的痕跡，現場也沒有發現刀械，雖然尚未接獲受害者報案，但已分別連繫雙方當事人，目前並無提告意願，呼籲民眾避免以訛傳訛，造成地方居民恐慌。