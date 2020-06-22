快訊

人在東京想北韓？日本「朝鮮學校」的仇恨夾縫裡異邦人

影／畫面曝光！台中媽持刀砍女兒3刀 外公急抱孫女就醫

男子爛醉遭毆倒地 誤傳持斧頭尋仇

中央社 / 苗栗縣22日電

苗栗縣後龍鎮夜市小吃攤，傳出有人持斧頭尋仇，導致1名男子倒臥在地，警方今天表示，僅是2桌酒客一言不合引發衝突，40歲徐姓男子疑似不勝酒力遭毆打，送醫觀察已無大礙。

苗栗縣消防局後龍分隊分隊長林永峰指出，21日晚間接獲通報，夜市內的小吃攤有男子昏迷不醒，救護人員立即趕抵現場，發現男子全身酒味，身體有多處擦傷、意識模糊，馬上把人抬上救護車送往苗栗醫院。

有民眾拍下救護人員搶救過程，轉貼到臉書社團「黑色豪門企業」並留言指出，「持斧頭尋仇遭旁人搶下」，由於當時小吃攤還有小朋友在旁觀看，造成地方居民人心惶惶。

後龍分駐所所長劉孟穎表示，經調查實際狀況為2桌原本就相識的酒客，在小吃攤偶遇，喝酒醉的徐男上前敬酒，因「語意不清」，與同桌友人發生衝突，警方趕到時，雙方都已逃離現場，只剩下爛醉如泥的徐男。

警方指出，徐男身上除擦挫傷外，並無遭砍傷的痕跡，現場也沒有發現刀械，雖然尚未接獲受害者報案，但已分別連繫雙方當事人，目前並無提告意願，呼籲民眾避免以訛傳訛，造成地方居民恐慌。

苗栗縣 夜市

延伸閱讀

影／頭份槍擊命案喬保護費引發？ 警：酒客消費起衝突

光天化日尋仇 花蓮兩男子遭多名口罩男砍傷分受輕重傷

陸軍二等兵自稱遭霸凌 亮斧頭揚言砍班長遭恐嚇起訴

雨夜喋血！近10名惡煞闖北市萬華阿公店砍傷1酒客

相關新聞

疑陽光刺眼釀禍 新北預拌水泥車失控壓垮鐵皮屋

新北一名鐘姓男子今早駕駛預拌水泥車往石碇行駛，途中行經新店文山路一段，疑因陽光刺眼影響視線，未注意前方號誌變化，擦撞正在...

平交道網狀線畫不清 民眾投訴停車重罰不合理

平交道兩側網狀線禁止停車，但還是常有民眾違規停車被罰。有民眾投訴本報，指在台南巿新市平交道車停黃網線被「偷拍」開單，但黃...

失智老人失蹤3天被找到 竟誤入他人倉庫當自家

「倉庫裡有人！」台東縣鹿野永安村有村民19日全家北上探親，昨天晚上返家後，看到倉庫內燈火通明，從縫隙看去，有一老人躺臥在...

蘇花改調高速限首日衝場 藝人陳為民騎大重機違規挨罰

蘇花改從6月20日調整速限，有效改善行車速率，但目前仍禁止機車上路，藝人陳為民在20日當天凌晨騎乘大型重機進入蘇花改，被...

年輕騎士凌晨行經陽金公路 疑過彎失控摔車送醫不治

涂姓男子今天凌晨2點多騎機車行經陽金公路，疑過彎時不慎自摔，人車倒地。消防人員獲報到場，送醫急救無，醫師在凌晨4時14分...

新店屈尺壩驚傳少年溺水 救起已無生命跡象

新北市一名年約16、17歲少年今天上午跟著親友一起到新店區屈尺壩釣魚戲水，結果不幸發生溺水，消防局近9時接獲報案趕往，迅...

誇張！全家大豹溪邊玩水 9歲兒落水沖到下游都沒發現

昨天是農民曆中的「夏至」，室外溫度高達攝氏35度，不少民眾跑三峽大豹溪邊玩水，短短一個下午，大豹溪沿岸的青山谷就發生兩起...

獨／雙B男貪小便宜 自製竹市府停車證省7200元停車費挨告

31歲邱姓男子開雙B轎車，上班時常將車停放在新竹市文化局停車場，為省停車費，今年4月初邱竟自行DIY新竹市政府交通處停車...

南市安南區洗染工廠傳爆炸聲 男性工人燒燙傷送醫

台南市安南區開安路洗染工廠，今天上午9點多傳出爆炸聲，工廠工人疑在調整染劑時發生爆炸，冒出濃煙，但未起火，55歲男性工人...

機車轎車對撞 母斷魂女命危

四十六歲陳姓婦人昨天下午騎機車載十歲女兒，行經桃園市楊梅區高鐵南路與楊新路路口時，與卅四歲古姓女子轎車對撞，母女當場被撞...

騎士遭酒駕男撞飛 小腿卡機車上

廿五歲鍾姓男子昨天清晨酒後開車，從台中一路飆到高雄，在小港區疑似闖紅燈，高速撞上騎機車的六十四歲李姓男子；李被撞飛三公尺...

潛客小琉球失蹤 漂6天綠島尋獲

巫姓男子本月十四日和一名韓國籍友人到屏東小琉球潛水，兩人發生意外，韓籍友人溺水死亡，巫男失聯六天後，遺體前天漂到綠島被尋...

熱門新聞

桃園機車轎車對撞 媽騎車載10歲女兒一死一重傷

誇張！全家大豹溪邊玩水 9歲兒落水沖到下游都沒發現

影／畫面曝光！台中媽持刀砍女兒3刀 外公急抱孫女就醫

少女遭KTV廁所性侵仍一起唱歌 法官破盲點逆轉判他刑

影／頭過身就過？ 女駕駛轉進窄巷擦撞轎車吃罰單

台中媽疑持利刃割傷9歲女兒 傷童送加護病房將另安置

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。