失智老人失蹤3天被找到 竟誤入他人倉庫當自家

鹿野93歲孫姓老翁（中）失蹤3天平安被尋獲，老翁與孫子開心與協尋警方人員合影。記者羅紹平／翻攝 「倉庫裡有人！」台東縣鹿野永安村有村民19日全家北上探親，昨天晚上返家後，看到倉庫內燈火通明，從縫隙看去，有一老人躺臥在地上，嚇得趕忙報警，經鹿野分駐所副所長郭恒嘉到場查看，原來是大家合力找了3天的93歲孫姓失智老翁，讓家屬、警方及協尋的社區民眾都開。孫姓老翁也無恙。

郭恒嘉說，當他推開倉庫門一看，居然是轄內3天前通報協尋的失智老人，期間發動協勤民力、社區巡守隊及PO臉書全面協尋，結果「踏破鐵鞋無覓處、就在離家百公尺內」，隨即通報消防隊救護人員及家屬，經檢視老人無大礙，家屬一再感謝警察的幫忙，老先生口中還直唸著「這是我家啊」。

台東縣警察局關山警分局表示，鹿野分駐所19日接獲永安村孫老先生家人報案稱，93歲的孫老先生離家未返回，老人家身體硬朗，但患有輕度失智，安危令人擔憂，案經分局長潘仕能指示，由第四組組長張淵瑜任指揮官，除鹿野分駐所外，另召集延平、武陵、鸞山、瑞源及瑞豐等鄰近分駐(派出)所警力，結合協勤民力及社區巡守隊人員，全力投入搜尋行列。