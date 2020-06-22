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蘇花改調高速限首日衝場 藝人陳為民騎大重機違規挨罰
蘇花改從6月20日調整速限，有效改善行車速率，但目前仍禁止機車上路，藝人陳為民在20日當天凌晨騎乘大型重機進入蘇花改，被警方發現攔查，他在被罰幾個小時過後，拿罰單拍照貼臉書，自嘲「事不過三」。
蘇花改原本限速最高每小時60公里，影響行車速度，經過清明節試辦調高70公里，發現效果良好，為了這次端午節連假，公路單位公告正式調整速限，最高每小時70公里、龜速車不得慢於每小時50公里。
公路單位四區工程處從6月20日開始實施調整後新速限，調整的第一天就有機車衝場。根據宜蘭警方資料，6月20日凌晨1時48在觀音隧道北口（南下車道），攔查到陳姓騎士騎乘大型重型機車闖入蘇花改B段，員警依規定引導，帶回宜蘭南澳端告發。
據了解，警方攔查到的陳姓民眾，即為藝人陳為民，他後來也在「浪人幫-陳為民」的臉書粉絲頁貼文，附上一張面帶微笑的攔單照。臉書吸引近一萬多人按讚，近400人留言，寫著：
俗話說事不過三，這是第四次走蘇花改，終於，終於收到蘇花改的紅單！
攔下我的警察很客氣：對不起，您的行駕照借看一下。
警察開口要告訴我事由，我手一比，笑笑說，不用，我知道，我跟你們車吧！然後到警局完了好久。
警察指著台九丁：你從這走就到花蓮了.....。我的媽呀！超久沒走台九丁，比北宜還恐怖！一個燈都沒有！根本就是黑洞！走沒多久.....又看見蘇花改第二個隧道.....都紅單了.....於是，我又彎進去直到最後崇德出來。
從臉書貼文來看，陳為民後來應該是又騎回去蘇花改，這則貼文後來也被其它社群轉貼，希望爭取蘇花改通行機車。
警方表示，蘇花改調整速限的20日當天，大型重機違規開罰3件、普重7件，呼籲騎士遵守行車規定，行駛台九丁（舊蘇花公路），以免被罰。
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