年輕騎士凌晨行經陽金公路 疑過彎失控摔車送醫不治

涂姓男子今天凌晨2點多騎機車行經陽金公路，疑過彎時不慎自摔，人車倒地。消防人員獲報到場，送醫急救無，醫師在凌晨4時14分宣告不治。全案由警方調查，並報請檢察官相驗，釐清事故原因及死因。

據了解，21歲涂男今天凌晨騎機車，自陽明山沿陽金公路騎往金山，行經指標7.5K金山區三重橋路段，在轉過一處彎道時失控摔車，受傷倒地。

警、消在凌晨2點半左右接獲報案，消防人員趕到現場，將涂男送往基隆長庚醫院急救，未能挽回性命。