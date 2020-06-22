誇張！全家大豹溪邊玩水 9歲兒落水沖到下游都沒發現
昨天是農民曆中的「夏至」，室外溫度高達攝氏35度，不少民眾跑三峽大豹溪邊玩水，短短一個下午，大豹溪沿岸的青山谷就發生兩起兒童落水意外，其中一名9歲的林姓男童原本跟全家在岸邊烤肉，不料男童不慎落水，全家竟沒察覺，男童一路從上游漂至下游，才被消防局駐點人員發現，趕緊跳下水救起，所幸並無大礙。
昨天下午1時許，一名3歲曾姓男童在岸上看溪裡的魚，不慎從近3米高的岸邊跌落溪流，家長趕緊大聲呼救並嘗試救援，在旁警戒的消防局鶯歌分隊員立即將救生圈丟向曾童，並即時拉回岸邊。
沒想到過了不到3小時，另一名林姓男童在岸邊遊玩時，又不慎落水，在一旁烤肉的家長，竟沒人發現，男童一路從上游漂到下游，不斷在水中呼救，還好在不遠處的紅十字會志工王世琦發現，立刻跳入水中抱住小朋友，並由張晉榕拿起救生竹竿拉回岸邊，男童只有吃了一些水，並無大礙。
男童平安上岸後，消防人員帶著他回到家長身邊，不料全家這時才驚覺男童被水沖走，消方人員也立刻告誡家長，到溪邊玩水時一定要顧及小朋友安全，並建議帶孩子至醫院檢查。
消防局第五大隊長林永東表示，夏日炎炎與端午佳節將至，高溫持續不斷，民眾戲水人數大增，提醒家長帶孩童至溪邊戲水務必注意孩童的動向，另民眾酒後盡量勿戲水，並嚴禁跳水行為，務必聽從消防局駐點人員指示，於警戒繩內安全範圍內戲水，快快樂樂出遊，平平安安回家。
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