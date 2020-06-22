獨／雙B男貪小便宜 自製竹市府停車證省7200元停車費挨告

邱男為省停車費，竟DIY新竹市政府交通處停車證，成功騙過市府停車管理員，爽省一個多月停車費共7200元。圖為新竹市文化局演藝廳。 資料照／市府提供 31歲邱姓男子開雙B轎車，上班時常將車停放在新竹市文化局停車場，為省停車費，今年4月初邱竟自行DIY新竹市政府交通處停車證，成功騙過市府停車管理員，爽省一個多月停車費共7200元，上月底遭管理員發現車證流水號少一碼，向警方報案，吃上偽造文書官司。

據悉，邱沒有前科，他的公司位於文化局附近，他以雙B轎車代步，上班時會將車停放在演藝廳旁的文化局收費停車場，為省停車費，今年4月邱從網路上下載新竹市政府交通處停車證範本，先用印表機列印出來，再自行以工整字跡更改證上編號、車號，成功騙過停車管理員，就這樣停「霸王車」到五月中，共省7200元停車費。

上月20日，一名停車管理員在停車格旁製作收費單時，發現邱男的車證有異，不但沒有申請月票停車繳納紀錄，車證上流水號也少一碼，輸入電腦發現車證持有者與車主身分不符，懷疑邱偽造停車證，向警方報案。

停管人員告訴警方，其實早在四月初其他停管人員在開立停車單時，就發現邱的證異常，不過當時整個停車開單系統正在更換更新，且處於測試階段，車證異常部分尚待確認，直到上月底整個系統已經穩定，但邱的車證依然異狀，才讓停管處起了疑心。

停管人員說，停管處有照著邱的停車證聯繫到持有者，對方稱並未將停車證借給他人使用，也沒有補辦紀錄，因此證實邱的停車證有問題，向警方報案。

邱坦承偽造車證，稱是為了省停車費，沒有其他目的，也只偽造一張車證而已，自己也不認識車證上流水號的持有者。不過，邱原本答應要將偽造車證交由警方，之後又改口稱遺失，也想不起來掉在哪裡，全案警詢後將邱依偽造文書罪嫌法辦。