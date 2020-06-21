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桃市資源回收場夜間大火 網友PO：火災增援太慘了

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龜山區明德路一處資源回收場今天晚上8時多突然起火，回收場堆放大量金屬、廢五金易燃物迅速燃燒，大火夾雜濃煙燃燒資源回收場鐵皮屋猛烈，火勢更延燒屋外資源回收物，鐵皮屋室內、室外大約近百坪陷入火海，龜山民眾遠處看到回收場火光衝天，擔心大火波及附近住家，桃園市消防局動員26輛消防車輛及警消近60人前往灌救滅火、拉水線防火，網友立即將火警PO到臉書「龜山生活通」群組，以「大同路（是明德路）火災還在增加支援、太慘了」，引起網友重視，有網友說「 願一切平安」。

桃園市消防局表示，該金屬資源回收場晚間突然起火，因為堆積大量金屬、廢五金及寶特瓶、塑膠類回收物，起火點疑似在回收場鐵皮屋一樓內開始燃燒，大火才擴散燃燒起來，消防局人車趕到灌救噴水滅火，至今晚10時多撲滅火勢，幸好資源回收場間無人員在場，不過回收場大量回收物、連同鐵皮屋及5台電腦付之一炬 ，目前火處理、起火原將由火調人員鑑定查明原因。

桃園市龜山區明德路一處資源回收場今晚大火燃燒猛烈，火光衝天，大量金屬、廢五金易燃物燃燒，近百坪鐵皮屋內外付之一炬，讓龜山民眾擔心。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區明德路一處資源回收場今晚大火燃燒猛烈，火光衝天，大量金屬、廢五金易燃物燃燒，近百坪鐵皮屋內外付之一炬，讓龜山民眾擔心。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區明德路一處資源回收場今晚大火燃燒猛烈，火光衝天，大量金屬、廢五金易燃物燃燒，近百坪鐵皮屋內外付之一炬，龜山民眾擔心。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區明德路一處資源回收場今晚大火燃燒猛烈，火光衝天，大量金屬、廢五金易燃物燃燒，近百坪鐵皮屋內外付之一炬，龜山民眾擔心。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區明德路一處資源回收場今晚大火燃燒猛烈，火光衝天，網友在臉書群組PO出「火災還在增加友援、太慘了」，引起網友關心。圖／翻攝自臉書「龜山生活通」群組
桃園市龜山區明德路一處資源回收場今晚大火燃燒猛烈，火光衝天，網友在臉書群組PO出「火災還在增加友援、太慘了」，引起網友關心。圖／翻攝自臉書「龜山生活通」群組

資源回收 大火

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