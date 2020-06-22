機車轎車對撞 母斷魂女命危

陳婦騎機車載女兒與轎車對撞，機車支離破碎，陳婦身亡。記者鄭國樑／翻攝

四十六歲陳姓婦人昨天下午騎機車載十歲女兒，行經桃園市楊梅區高鐵南路與楊新路路口時，與卅四歲古姓女子轎車對撞，母女當場被撞飛，陳婦傷重不治，十歲女兒有生命危險，還在搶救；古婦轎車失控衝入稻田，她懷有卅五周身孕，全身多處擦傷受到驚嚇，送醫觀察。

警方初步調查，陳姓母女機車從高鐵南路七段往北方向行駛，到了楊新路四段要左轉，高鐵南路上方是高架高鐵軌道，路口機車必須兩段式左轉，陳女載著女兒疑直接左轉，因橋墩擋住自己和對向來車視線，等陳女左轉彎切入對向車道發現有轎車，已來不及停車。

桃園市消防局昨天下午二點五十五分獲報，指楊梅區高鐵南路七段和楊新路四段交叉路發生嚴重車禍，救護人員到場，發現陳姓母女躺在地上均無意識，機車支離破碎，古婦則人車衝入稻田，三人均送醫急救。

陳婦騎機車載女兒與轎車對撞，轎車撞擊後失控衝向田裡。記者鄭國樑／翻攝

陳姓婦人傷勢過重，搶救後不治，她的十歲女兒重傷有生命危險，轉送林口長庚醫院，家人接獲通知從外縣市趕回來，表示母女應該沒有什麼事趕時間，不清楚為什麼不兩段左轉；古婦送中壢宏其婦幼醫院，初步檢查沒有大礙，但受驚嚇且懷有身孕，仍需觀察。

兩名駕駛經查均未酒駕，陳婦疑未兩段式左轉，古婦也疑路口未減速留意車前狀況，確實肇事原因和責任，還要調監視器進一步釐清。