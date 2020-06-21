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桃園機車轎車對撞 媽騎車載10歲女兒一死一重傷
桃園市一名年約46歲陳姓婦人今天下午騎機車載著10歲女兒，行經楊梅區高鐵南路、楊新路路口時疑直接左轉，不慎和迎面而來的轎車嚴重撞擊，母女當場重傷倒地不起，消防局救護人員趕到現場時兩人都無意識，送醫後媽媽仍不治，女兒在急救中，警方至晚上還在釐清事故原因。
消防局下午約2點55分接到報案，指出楊梅區高鐵南路七段，和楊新路四段的交叉路口有嚴重車禍，隨即調派第二大隊富岡、新屋分隊共4車8人，楊梅警分局交通分隊、埔頂派出所員警也到場維護秩序和採證。
現場為一輛轎車和機車事故，撞擊後轎車衝向路邊稻田，機車也支離破碎，不難想像撞擊力道有多大。轎車駕駛人為孕婦，懷孕35周多處擦傷，由救護人員送往中壢宏其婦幼醫院，初步無大礙但受驚嚇仍需觀察。警方調查雙方都沒有酒精反應，女騎士的家人接到警方通知已經從外縣市趕回桃園善後，員警要進一步調閱附近監視器畫面追查案情。
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