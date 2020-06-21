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太熱了！台北市119這幾天有9例疑中暑送醫
中央氣象局持續發布高溫警訊，根據北市消防局統計，這幾天因高溫炎熱，陸續有民眾因太熱中暑送醫。根據消防局勤務中心統計，從6月18日到今天下午2點，台北市一共有9起因中暑通報119勤務中心送醫案件，所幸民眾送醫之後都沒大礙。
勤務中心表示，今天中午左右，1名老先生疑似因高溫中暑，通報勤務中心送醫；昨天20日則有2人也疑因中暑送醫，其中1人為保全公司清潔人員，疑似天氣太熱不慎中暑；至於19日在古亭河濱公園，也有2名15歲青少年騎自行車時，疑似沒有注意到天氣太熱，騎車騎到一半中暑送醫。至於19日則有4件通報中暑案例，其中1人則是因在關渡宮步道騎車，也不慎中暑。
北市消防局提醒，酷熱的炎夏時序，氣溫可能持續飆高，除了室內保持良好空氣流通，也要避免非必要的戶外活動或曝曬於高溫環境下，並注意保持涼爽、補充水分、提高警覺以預防熱傷害。若發現有熱傷害的症狀時，應盡速離開高溫環境，補充足夠的水份，以及適當的休息及降溫，必要時迅速就醫。
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