太熱了！台北市119這幾天有9例疑中暑送醫

中央氣象局持續發布高溫警訊，根據北市消防局統計，這幾天因高溫炎熱，陸續有民眾因太熱中暑送醫。根據消防局勤務中心統計，從6月18日到今天下午2點，台北市一共有9起因中暑通報119勤務中心送醫案件，所幸民眾送醫之後都沒大礙。

勤務中心表示，今天中午左右，1名老先生疑似因高溫中暑，通報勤務中心送醫；昨天20日則有2人也疑因中暑送醫，其中1人為保全公司清潔人員，疑似天氣太熱不慎中暑；至於19日在古亭河濱公園，也有2名15歲青少年騎自行車時，疑似沒有注意到天氣太熱，騎車騎到一半中暑送醫。至於19日則有4件通報中暑案例，其中1人則是因在關渡宮步道騎車，也不慎中暑。