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老婦投資買靈骨塔遭詐48萬元 想增貸銀行提醒戳破騙局
刑事警察局指出，這幾年陸續有民眾購買塔位投資，還沒有等到增值，卻先有詐騙集團謊稱靈骨塔仲介人員，表示有財團要高價大量收購塔位，誘使民眾再加價購買，沒想到民眾花錢沒買到塔位，而靈骨塔仲介人員也人間蒸發，投資的錢就這樣不翼而飛。
警方說，新北市林姓老婦人多年前以新台幣16萬元購買2個靈骨塔位當投資，卻苦等不到先前買塔位時業務說的增值空間，只好將塔位放著繼續等。
近期老婦接到一名自稱開發公司業務的陳姓女子來電，向老婦人表示從靈骨塔告示中得知老婦人有塔位要賣，聲稱可以協助尋找買家，女子詢問老婦地址後，當天相約見面。
陳姓女子向老婦表示有財團打算以一個塔位15萬元高價買進，但一次要購買20個塔位。老婦認為有套利的機會，先交付48萬元委託陳姓女子代買6個塔位，打算再買12個塔位以湊足20個塔位，至於其餘不足的96萬元，老婦則前往銀行辦理貸款，不過銀行人員起疑，通知老婦兒子到場關心，這才發現陳女交付的訂單是偽造，林姓老婦要求陳女到場解釋，但遭她斷絕聯絡避不見面，老婦驚覺遭詐騙，總共損失48萬元。
警方指出，這類投資買賣靈骨塔遭詐騙案件，詐騙集團都會宣稱「塔位永久使用權狀為有價證劵」，可作為投資標的，但所謂的「有價證劵」，卻只是不肖業者及詐騙集團自己列印的無效廢紙，連編號都是偽造。刑事局呼籲民眾，不要盲目參與來路不明的交易或投資，若一定要參與，最好要有專業人士陪同，不要輕易將金錢和權狀交出，以免被騙。
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