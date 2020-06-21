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影／曳引拖板車煞不住 鋁錠掉滿地差點砸到旁車

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

昨天周六補班補課，新北市有1名父親清晨8時許開車準備送小孩去學校，卻在林口區文化一路、仁愛一路口目擊曳引拖板車遇到前方紅燈但煞車煞不住，沒固定好的金屬鋁錠直接甩出撒了滿地，差點就砸中其他車輛。

行車記錄器剛好拍到整個過程，當時前方已經紅燈，文化一路行車逐漸減速停下，但曳引拖板車卻仍高速衝向前方車陣，看似煞車煞不住，前方1輛黑色BMW休旅車見狀況不對勁，馬上變換車道駛離閃避。

後來拖板車終於還是停下，但車頭撇了一下，車上載運的許多錠狀鋁塊便被拋甩落地，幸好沒有造成車損和人員受傷。警方隨後拉起警戒線，員警揮汗一個多小時才排除路況、恢復道路暢通。

至於35歲蔡姓拖板車司機，因所載貨物飛散、脫落、掉落，依違反道路交通管理處罰條例第30條舉發，處3千元以上，1萬8千元以下罰鍰。

黑色休旅車見苗頭不對，趕緊變換車道駛離。圖／民眾提供
黑色休旅車見苗頭不對，趕緊變換車道駛離。圖／民眾提供
拖板車載運的鋁錠。記者林昭彰／翻攝
拖板車載運的鋁錠。記者林昭彰／翻攝
拖板車載運的鋁錠。記者林昭彰／翻攝
拖板車載運的鋁錠。記者林昭彰／翻攝
拖板車載運的鋁錠。記者林昭彰／翻攝
拖板車載運的鋁錠。記者林昭彰／翻攝
黑色休旅車見苗頭不對，趕緊變換車道駛離，銀色休旅車差點被砸中。圖／民眾提供
黑色休旅車見苗頭不對，趕緊變換車道駛離，銀色休旅車差點被砸中。圖／民眾提供

行車記錄器 休旅車

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