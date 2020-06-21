影／刺青屁孩持刀痛毆年輕夫妻 幸好警察來得快

新北市有1對夫婦昨晚開車載小孩路過五股區登林路，不慎與6名年輕人同行的3輛機車發生擦撞，結果不但被噴辣椒水、圍毆，接著又撂來3車約10人，十幾個滿身刺青的凶神惡煞甚至揮刀，簡直像要吃人一樣，幸好快打警力及時趕抵控制場面，喝令所有人趴在地上，否則這對夫妻下場恐怕很慘。

據了解，31歲王姓男子昨晚11時許開車搭載妻小，從登林路下山左轉水碓五路時，與3輛直行登林路上山的其中1輛機車發生擦撞，導致21歲戴姓男子、18歲吳姓女乘客摔車受傷。

當時另1名20歲林姓騎士衝過來質問王男，「轉彎車不是應該禮讓直行車嗎？」不料卻被反控機車車速太快，林男惱羞成怒，噴辣椒水攻擊王姓駕駛夫婦2人，接著20歲李姓、21歲陳姓男子也加入混戰，王男被3人圍毆、王妻在旁尖叫、小孩在車上放聲大哭。

過沒多久，機車這方又撂了3輛賓士轎車約10人趕抵，這些滿身刺青的年輕人甚至揮舞西瓜刀嗆聲，驚動附近住戶連忙報案，幸好蘆洲警分局德音派出所就在附近，員警迅速趕抵並呼救支援，快打警力陸續增援達17人，喝令這群囂張的年輕人統統趴在地上。