苗栗娛樂場所消防安全大普查 40家複查1家未改善

暑假前夕，苗栗縣政府消防局公布169家KTV等密閉式娛樂場所，消防安全檢查結果，除了33家尚未營業外，完成不合格複查40家，僅有苗栗市1家火災緊急廣播系統備用電池組故障仍不合格，消防局開具舉發通知單，並要求7月8日完成改善， 保障消費者安全。

台北市錢櫃KTV林森店4月26日大火，造成6死慘劇，苗栗縣消防局隔天起針對列管169家KTV、酒吧、酒家、遊樂場所、電子遊戲場，及電影院等密閉式娛樂場所，普查消防安全，第一波5月6日完成檢查，其中合格77家、不合格45家、未營業47家，不合格場所開具限期改善通知單，要求30天內完成改善。

不合格場所缺失項目，包括排煙機故障、排煙閘門無法開啟、火警受信總機迴路故障、發電機故障、滅火器未性能試驗、出口燈故障，及緊急照明燈故障等，第一波不合格45家，消防局目前複查40家，合格39家，不合格的1家是廣播系統備用電池組故障，限令30天內改善，另第一波未營業場所47家，14家陸續恢復營業，檢查均合格。