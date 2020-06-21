失蹤6天 小琉球失聯巫姓潛水客綠島尋獲

彰化巫姓男子本月14日和韓國籍友人到屏東小琉球潛水，卻發生友人溺水死亡及巫男失聯，巫男家屬心急如焚貼文祭出「懸賞獎金」，不過，昨天台東綠島尋獲一名男子大體，經確認為失聯的巫男，已由檢方辦理相驗事宜。

海巡署第10巡防區表示， 昨天下午4點多，接獲民眾報案在綠島朝日溫泉岸際發現一具男性大體，綠島安檢所人員到達現場後，初步檢視該大體年約50至60歲、身高約170公分、左手戴手表、身著潛水衣及穿著防滑鞋，面部泡水許久浮腫嚴重。

隨後有安檢所人員想起日前屏東小琉球曾發生巫姓潛客失聯案件，遂搜尋網路新聞資料比對，發現該大體身著潛水衣與失蹤巫姓潛客穿著潛水衣顏色相似，當晚並由第15海巡隊派遣巡防艇協助運送回台東，並通知巫男家屬。

巫男家屬今天至台東市立殯儀館指認後，確認是小琉球失蹤潛客，後續已由台東地檢署辦理相驗事宜。

據了解，巫姓男子14日和韓國籍友人到屏東小琉球潛水，未料，友人溺水亡，巫男也跟著失聯，家屬焦急貼文「尋獲生還者願意給1百萬紅包，倘若不幸尋獲遺體則願意給20萬」。