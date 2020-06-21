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影／畫面曝光！貨櫃車疑過彎未減速 翻覆噴出火花
國道三號接國道一號的彰化系統交流道，昨天深夜近12點發生一起貨櫃車翻覆事故，當時林姓駕駛一度受困車內，彰化縣消防局派出人員搶救，將林男救出，雖意識清楚，但頭部與四肢擦傷，立即將他送往彰化秀傳醫院救治，治療後沒有生命危險。
國道七隊指出，車輛初步調查排除酒駕、超載、爆胎，該輛貨櫃車從桃園楊梅南下，準備運貨櫃要從高雄出關，行經彰化系統該路段因處下坡且彎度大，卻疑似未依規定減速，加上貨櫃車重心高而因此翻覆，呼籲用路人行經系統匝道與彎處，離心力較大，要注意減速慢行。
林姓男子(39歲)昨晚南下行經彰化系統交流道一處彎道路段，車輛竟順勢往左側翻，從行車紀錄畫面可見，現場爆出火花，後方車輛駕駛連忙踩煞車，幸好未波及其他用路人。
彰化縣消防局派出東區、和美等分隊派員搶救，林男一度受困車內，消防人員破壞車體，在今天凌晨0時左右將林男救出，詳細肇事警方要進一步調查。
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