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男割腕跳台中公園日月湖不想死 兩警費力拉上岸

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓男子在16日晚間9時許，被市民發現跳進台中公園的日月湖中，當時市民以為廖是跳進湖裡玩水，警方到場發現，廖在湖中載浮載沉，雙手還攀在岸邊，似乎是想攀爬上岸，且廖的雙手還被警方發現涔涔滲血，警方趕緊將他拉上岸後，確認廖的雙手有切割傷，廖的手機也沾滿鮮血，有10多通的未接來電，經警方調查，廖稱有「無法告知的原因」，所以做出傻事，經警送醫後，已無生命危險。

台中市第二警分局公園所在16日晚間9時許，接獲市民通報「有人跳入湖中玩水」，公園所副所長莊誌哲、巡佐湯朝盛前往察看，發現湖邊草皮上上放置一個黑色大背包、一支沾染血跡的手機，兩警立即在湖邊搜尋，發現廖姓男子（30歲）雙手攀附在岸邊，下半身則陷在水中，掙扎著想要爬上岸。

兩警立即向前將廖拉上岸，在抓拉時，他的雙手手腕卻不斷在流血，導致雙手濕滑，兩警費了一番功夫才將他順利拉上岸，廖獲救時已意識不清，不過生命跡象穩定，待救護人員趕抵，現場初步包紮送往醫院急救，經急救後無生命危險。

警方檢視廖手機，發現有10餘通未接來電，經詢問親友才知，廖自稱有「無法告知的原因想要離開人世」，在尋短前致電親友致歉，家屬告知警方，接到廖意圖輕生的電話後，正焦急的想向警方報案時，就接獲警方來電通知，人已平安並送至醫院救治，才卸下心中大石，電話中家屬也不斷感謝警方的幫忙。

第二警分局呼籲，民眾遇有不如意情事，應尋求社會各項資源求助，不應以極端的手段來尋求解決之道。自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，民眾要珍惜生命，社會處處有溫暖，若需諮商或相關協助可撥生命線專線1995，或張老師服務專線1980。

台中市陳姓男子16日晚間雙手手腕有切割傷，並跳入台中公園日月湖內，陳將隨身的背包、手機丟棄在湖畔，陳。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子16日晚間雙手手腕有切割傷，並跳入台中公園日月湖內，陳將隨身的背包、手機丟棄在湖畔，陳。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子16日晚間雙手手腕有切割傷，並跳入台中公園日月湖內，陳將隨身的背包、手機丟棄在湖畔。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子16日晚間雙手手腕有切割傷，並跳入台中公園日月湖內，陳將隨身的背包、手機丟棄在湖畔。記者陳宏睿／翻攝

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生命線 台中市 警察

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