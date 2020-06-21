風箏線割喉！行經桃園龍岡大操場旁 機車騎士狠摔

桃園市龍岡大操場是地方熱門休閒遊憩景點，假日常見放風箏，不料張姓男子昨天下午騎機車經過時，一條看不見的尼龍風箏線正好朝脖子橫過來，張不但摔車，脖子還被線畫出一道傷口，雖然是輕微出血無大礙，但是家人和目睹的民眾還是覺得很恐怖，家人氣不過報警希望能找出為什麼有風箏線，讓人沒辦法預防，萬一重傷害後果不堪設想。

張男的家人把事件PO上網，說明張昨天下午約4點時30分，騎機車行經龍岡路三段460巷口（大操場邊）時，被斷掉、棄置的風箏線纏住脖子摔倒，不但脖子被刮出血印，手腳身體也有擦傷，還是好進巷子車速不快，不然傷得更重。網友也覺得有必要找出原因。

中壢警分局表示，接到報案後已經設法追查風箏線來源，交通中隊小隊長謝光杰呼籲民眾如果放風箏不管是斷線或風箏墜落不能再使用成了廢棄物，也要善盡責任清除，如造成路人或騎士受傷等事故，嚴重者有過失致傷等刑責。