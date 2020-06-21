天氣太熱了！ 新北昨4人疑熱傷害送急診

中央氣象局持續發布新北市高溫預警，新北市消防局統計，昨有4人體溫過高、疑似熱傷害由119送急診案件。新北市長侯友宜說，預防高溫必須有3保「保持涼爽、保持喝水、保持警覺」，也請留意家中長者狀況。

新北接連高溫，已針對27條主要道路由環保局出動洗街車灑水降溫，新北環保局指出，今上午10時就啟動防熱機制，運用回收處理水進行分隔島、公園植被灑水保護，以及市區路面灑水降溫作業，約能降低10度的環境溫度，約2到3小時。

侯友宜指出，出門時必須準備「太陽眼鏡、寬邊帽、透氣衣物、帶水瓶、擦防曬乳」5項裝備，假日外出旅遊、登山或是戶外工作者，請防範熱傷害，若身體不適請立刻向旁人求援，或撥打119電話求助。

新北災害防救辦公室主任、副市長謝政達說，室內加裝窗簾並保持室內通風，外出時穿著涼爽透氣衣物、太陽眼鏡、寬邊帽及防曬乳，避免長時間劇烈運動。每天至少喝8杯白開水，戶外工作者、運動員須適當補充電解質飲料。

謝政達說，適時關心老幼孕婦、慢性病患或服藥者、過重者等高危險群，盡量避免上午10時到下午5時的高溫時段出門或戶外活動，出現胸悶痛、氣喘、心跳加快時，立刻離開高溫環境、降低體溫，並盡速就醫。