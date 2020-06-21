影／京華城工安意外一人遭活埋亡 柯文哲：該罰就要罰

台北市京華城工地發生坍塌事故，造成一名工人遭活埋死亡，媒體今天問台北市長柯文哲京華城的聲明，似乎把責任推給營建公司，柯文哲說，政府要做到監督的責任，不管責任是誰的，以政府的立場，都會要求工安，「該罰的就要罰」。

柯文哲今天來嘉義市參訪，被問到京華城坍塌事故，柯文哲說，目前台北市很多地方都在做都市更新，特別是高樓的都更，他最近常常在看他們常把小山貓、大鋼牙等機具調到樓上，有時從上面掉下來或坍塌壓到下面，的確是很重要的工安問題。

柯文哲說，事實上台北市的工安，很多都是從高樓墜落，最近在拆高樓，要把拆高樓引起不管是墜落或上面掉下來坍塌造成的工安危險，副市長黃珊珊昨天有在現場，後來有把人找到，但已經過世了，這未來幾年要注意的工安問題，因為要拆的大樓相當多。