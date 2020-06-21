永康鹽水溪堤防道路貨車機車擦撞 2騎士送醫1命危

台南市永康區鹽水溪堤防道路，昨深夜發生小貨車連續擦撞2輛機車，造成2名機車騎士受傷，其中男騎士命危，住院急救中。警方調查排除酒駕，疑小貨車不當超車釀禍，將深入釐清。

警方調查，車禍發生在昨深夜11點13分許，43歲陳男開著小貨車剛從安南肉品市場載豬肉要前往永康區兵仔市場，在永康區鹽洲里鹽水溪堤防道路發生車禍。

警方調查，陳男疑跨越雙黃線超車，先與同向21歲陳姓女子騎乘的機車發生擦撞，陳女失控撞護欄，小貨車失控偏往對向車道，擦撞21歲王姓男子機車，現場發生重大撞擊聲，陳女及王男都受傷倒地，機車車頭等處嚴重損毀，現場一片狼藉。