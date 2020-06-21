永康鹽水溪堤防道路貨車機車擦撞 2騎士送醫1命危
台南市永康區鹽水溪堤防道路，昨深夜發生小貨車連續擦撞2輛機車，造成2名機車騎士受傷，其中男騎士命危，住院急救中。警方調查排除酒駕，疑小貨車不當超車釀禍，將深入釐清。
警方調查，車禍發生在昨深夜11點13分許，43歲陳男開著小貨車剛從安南肉品市場載豬肉要前往永康區兵仔市場，在永康區鹽洲里鹽水溪堤防道路發生車禍。
警方調查，陳男疑跨越雙黃線超車，先與同向21歲陳姓女子騎乘的機車發生擦撞，陳女失控撞護欄，小貨車失控偏往對向車道，擦撞21歲王姓男子機車，現場發生重大撞擊聲，陳女及王男都受傷倒地，機車車頭等處嚴重損毀，現場一片狼藉。
鹽行派出所獲報，立即派員到場維持交通秩序，以及管制疏導，王男頭部受傷嚴重，意識不清，一度失去生命徵象，緊急送往奇美醫院開刀急救，恢復生命徵象，目前仍昏迷中。陳女手腳多處擦傷，意識清楚，送往安南醫院救治。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言