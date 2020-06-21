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台南大樓護膚坊暗藏春色 南警查獲泰國洗性交易
台南市中西區民權路二段一棟大樓內護膚店，被檢舉從事色情按摩，警方昨天深夜11點多持搜索票前查緝，當場查獲蔡姓男負責人涉嫌容劉女服務小姐，幫男客人進行泰國洗後進行性交易，並查扣保險套等證物，警詢後蔡姓負責人依妨害風化罪嫌法辦，小姐和男客人依違反社會秩序維護法裁罰。
市警二分局接獲檢舉，中西區民權路2段一家護膚坊藏身大樓中，疑有色情按摩情形，行政組、督察組及所轄民權派出所共組專案小組全力查緝，昨天晚間11點22分，持搜索票執行搜索，當場於護膚坊蔡姓負責人（30歲）涉嫌媒介、容留郭姓服務小姐(57歲)對許姓客人(約35歲)進行全套式按摩，並當場查扣性交易用保險套一個、潤滑液、營業所得新台幣1萬5500元、監視主機、鏡頭21組等相關證物，全案依涉嫌妨害風化偵辦。另小姐4人、客人1人依違反社會秩序維護法裁處。
據了解，這家店每節40分鐘，全套式按麼，先泰國洗後再上床按摩，熟客收費1600元，新客人1700元，店家抽500元。蔡姓負責人供稱，去年5月開始營業迄今。
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