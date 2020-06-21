謊稱兒女購化妝品 詐騙集團還恐嚇婦人不匯款就告你

台中市陳姓婦人17日匆忙跑進中區某銀行內，欲匯款4萬元，當時店員察覺有異狀，因此仔細詢問陳婦案發經過，陳婦告知，甫接獲電話，對方稱兒女購買的4萬元的化妝品沒有匯款，要求她趕快匯款，對方還以很嚴厲口氣直說「不匯款就告你」，嚇得她趕緊到銀行匯款，行員得知後，請警方到場協助，警方告知是典型詐騙，要陳婦不要匯款先向兒女確認，陳婦才順利保住血汗錢。

經查，台中市陳姓婦人（48歲）在17日上午9時許接到一名女子致電，該女子告知她的兒子、女兒日前向訂購大量的化妝品、保養品，總計4萬元，都沒付款，因此要求她匯款，女子還揚言「妳若不趕快匯款的話，我就要到法院告妳的兒子與女兒」

陳姓婦人一聽之下，當場慌了手腳，拿著歹徒告知的匯款帳戶、資料，立刻趕到銀行去匯款，一到銀行後，陳婦馬上跟行員表明欲匯款4萬元，銀行李姓行員感覺不太對勁，便耐心詢問婦人，並通知警方到場了解。

台中市第一警分局繼中所巡佐林漢嘉、警員簡仲宏、方子邦到場了解，告訴陳婦中了歹徒的圈套，陳婦遭詐的手法是詐團典型的伎倆，如真有訂購，廠商也會再次打電話向她女兒、兒子確認，也要陳婦先向兒女確認。

陳女聽到警方勸阻後才冷靜，打電話向女兒詢問，才確認自己差點受騙上當，隨後感謝行員、警方的協助。

中國信託李姓行員表示，平時警方都有至銀行宣導類似案例，公司也規定當有民眾有異樣時，必須機警的進行關懷提問，而陳婦所遇到的情況就是常見的詐騙手法，因此立即向主管報告及通報警方。