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影／頭過身就過？ 女駕駛轉進窄巷擦撞轎車吃罰單

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市曾姓女子4月底開車轉進南區南門路的窄巷時，雖然成功過彎，但因轉彎的角度不對，擦撞停放在彎道口民宅前的轎車後保桿，導致該輛轎車有擦傷痕跡，該名被撞轎車主事後到車廠保養時發現，研判是停在自家門口時被撞，因此報警，第三警分局交通分隊獲報後，調閱監視器，查出是曾女涉案，她辯稱「完全無感，所以沒有留在現場」，全案認定違規，依法告發後，今函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊在4月28日下午2時許獲報，李姓男子將轎車停放南區南門路巷的民宅門口，當天正巧去保養愛車，發現轎車右後方葉子板處不知何時遭人碰撞，因肇事者未留下聯絡資訊，只能報案求助於警方。

經警方調閱周遭監視器，發現一輛白色轎車疑似擦撞李男愛車，警方聯繫上開車的曾姓女子（46歲），並請她到案說明。

「真的無感」，曾女表示，她從巷內騎樓左轉駛入道路，當下並未感覺擦撞車輛，直到接獲警方通知才知道自己撞到他人車輛，才知轉彎時有碰撞他人轎車。

警方根據監視器，認定曾女左轉時，因角度問題，不慎擦撞李的轎車，經勘驗後，也發現相符的擦損痕，雖然曾女自稱無感才會駛離，警方仍依規定針對其發生交通事故後未依規定處置違規行為，予以開罰。

警方呼籲，民眾若不慎發生交通事故，應依規定報案，才能保障車禍雙方當事人權益，切勿憑恃自己的判斷便宜行事，讓原本單純的交通事故變得複雜。

警方也提醒，台灣地狹人稠，停車空間普遍不足，民眾於巷弄停車時，除注意是否為禁停路段外，停放愛車時更要注意是否影響行人或車輛通行，若停車位置影響交通，仍屬違規停車，可依法開罰。

台中市李姓男子的轎車停在南區南門巷內，曾姓女子開車彎進巷內時撞上。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子的轎車停在南區南門巷內，曾姓女子開車彎進巷內時撞上。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子的轎車停在南區南門巷內，遭曾姓女子開車撞上，曾女車頭有擦撞痕跡。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子的轎車停在南區南門巷內，遭曾姓女子開車撞上，曾女車頭有擦撞痕跡。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子的轎車停在南區南門巷內，遭曾姓女子開車撞上，李車尾有擦撞痕跡。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子的轎車停在南區南門巷內，遭曾姓女子開車撞上，李車尾有擦撞痕跡。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子的轎車停在南區南門巷內，曾姓女子開車彎進巷內時撞上。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子的轎車停在南區南門巷內，曾姓女子開車彎進巷內時撞上。記者陳宏睿／翻攝

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