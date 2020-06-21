聽新聞
test
0:00 / 0:00
有感火災頻傳 桃市茄苳義消自費買住警器送弱勢
桃園市針對弱勢家庭，如中低收入戶、身心障礙者、獨居老人等，優先免費補助一顆住警器，不過有感近期火災頻傳，桃園市政府消防局茄苳義消分隊特別自掏腰包購買住警器，替弱勢家庭家中多安裝一顆，暖心送愛。
桃園市消防局茄苳分隊分隊長禹天傑指出，每戶民眾可至消防隊領取一顆免費住警器，但很少有民眾會逐層安裝，這讓獨居、行動不便的老人置於危險當中，如家中若發生火災難以立即警示、迅速逃出。他說，因此茄苳義消分隊長張國雄等人，規畫運用經費替獨居老人、行動不便者多增設住警器，保障弱勢家庭的居家安全。
鑑於先前桃園區一戶依靠資源回收為主要收入的弱勢家庭，發生死傷火災案例，桃園市政府消防局第一救災救護大隊賴志忠大隊長表示，目前住警器安裝率已約8成，他提醒，家中若堆放許多雜物，發生火災將一發不可收拾，另已請各消防隊針對轄內有堆放雜物的弱勢家庭，進行居家訪視及用火用電安全診斷，並協助安裝住警器，避免災害發生造成人命財產損失。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言