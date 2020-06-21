有感火災頻傳 桃市茄苳義消自費買住警器送弱勢

桃園市針對弱勢家庭，如中低收入戶、身心障礙者、獨居老人等，優先免費補助一顆住警器，不過有感近期火災頻傳，桃園市政府消防局茄苳義消分隊特別自掏腰包購買住警器，替弱勢家庭家中多安裝一顆，暖心送愛。

桃園市消防局茄苳分隊分隊長禹天傑指出，每戶民眾可至消防隊領取一顆免費住警器，但很少有民眾會逐層安裝，這讓獨居、行動不便的老人置於危險當中，如家中若發生火災難以立即警示、迅速逃出。他說，因此茄苳義消分隊長張國雄等人，規畫運用經費替獨居老人、行動不便者多增設住警器，保障弱勢家庭的居家安全。