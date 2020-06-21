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老翁種菜疑滑落基隆河上游 消防人員在深潭中找到遺體
新北市平溪區葉姓老翁失蹤，家人在溪邊發現他的鐮刀和雨鞋，擔心發生意外。警、消昨晚接獲報案，沿著溪谷搜尋沒有發現。家屬今早發現老翁遺體浮出水面，由消防人員協助運送上岸，全案由瑞芳警分局調查。
葉姓老翁年過70，住在平溪區靜安路2段基隆河上游。家人昨晚報案說，老翁平時會在住家前面的河邊種菜，前天還曾見到 ，但昨天沒有看到人。老翁沒有帶手機，聯絡不上，詢問住附近的人，也沒有人看到。
新北市消防局人員到場沿河谷搜尋，在溪邊有看到雨鞋、鐮刀及蔬菜等農耕物品，懷疑他可能失足滑落溪中。
消防局今早6點多接獲家屬通知，已發現老翁遺體，消防人員7點左右將遺體移上岸。瑞芳警方接手調查，，家屬指認無誤，警方報請基隆地檢署檢察官相驗，釐清死因。
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