老翁種菜疑滑落基隆河上游 消防人員在深潭中找到遺體

新北市平溪區葉姓老翁失蹤，家人在溪邊發現他的鐮刀和雨鞋，擔心發生意外。警、消昨晚接獲報案，沿著溪谷搜尋沒有發現。家屬今早發現老翁遺體浮出水面，由消防人員協助運送上岸，全案由瑞芳警分局調查。

葉姓老翁年過70，住在平溪區靜安路2段基隆河上游。家人昨晚報案說，老翁平時會在住家前面的河邊種菜，前天還曾見到 ，但昨天沒有看到人。老翁沒有帶手機，聯絡不上，詢問住附近的人，也沒有人看到。

新北市消防局人員到場沿河谷搜尋，在溪邊有看到雨鞋、鐮刀及蔬菜等農耕物品，懷疑他可能失足滑落溪中。