酒駕撞死人又肇逃 板模工人罪加一等

22歲李姓板模工人被控今年1月22日涉嫌酒後駕車，行經台南市永康區中山南路與中山路交岔路口，撞擊正在穿越馬路黃姓女行人後逃逸，黃女因頭部等重傷送醫不治。台南地院依李觸犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死、肇事致人死亡逃逸罪，判處有期徒刑5年10月。

判決說，李姓工人今年1月22日凌晨2點，在台南市中西區一家KTV內，飲用啤酒約10瓶後，同日凌晨4點駕駛轎車返家，當天上午5點27分，沿永康區中山南路由西往東方向行駛，駛近該路與中山路交岔路口前，貿然以超越當地速限時速50公里高速即時速70、80公里以上速度行駛。

當時黃姓女行人沿中山路由北往南方向，行走於行人穿越道，適黃女也疏未注意，行人穿越道燈號為紅燈，李因此駕車撞擊黃女，黃女頭部受傷、骨盆閉鎖性骨折、胸部挫傷，送到奇美醫院治療，同日上午6點20分，宣告死亡。

李肇事後，未對黃女施以救護，也未留在現場等候員警到場處理或留下其姓名及聯絡方式，駕車輛離開現場，經警調閱附近監視攝影系統，循線查出李是車輛駕駛人。同日上午10點多，通知他到玉井警分局南化分駐所，測得吐氣酒精濃度達每公升0.46毫克後法辦起訴。

法官認為，李酒後執意駕車，造成公眾往來危險，又疏未遵守車速限制並禮讓行人優先通行，造成被害人死亡，令被害人家屬承受喪失至親傷痛，又置被害人安危於不顧，逕自駕車逃逸，犯後雖坦承犯行，但以無資力為由而分文未賠償被害人家屬，未與被害人家屬達成和解等，量處其刑。 李姓板模工人，被控涉嫌酒駕撞死人後逃逸，台南地院依李觸犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死、肇事致人死亡逃逸罪，判刑5年10月。圖／本報資料照片

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