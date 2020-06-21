小琉球潛水失蹤6天 綠島尋獲疑似巫男遺體

彰化縣巫姓男子14日與1名韓籍友人到小琉球潛水，韓籍友人15日被發現陳屍小琉球杉福漁港海底，巫男卻失蹤，家屬今天下午在臉書po文，指巫男在綠島被發現遺體，特徵99%相似。

韓籍遊客被發現後，海巡人員在杉福漁港左側岸際發現2輛租用機車，循線找到當地車行並調閱監視器發現，機車是由巫姓男子及1名韓籍男性遊客在14日下午1時許租用，依外型特徵研判，陳屍杉福漁港的就是韓籍遊客。

這幾天，海巡人員都在協尋巫姓男子，巫男家屬17日在臉書「小琉球聯盟」懸賞，希望有能力的人加入協尋，尋獲生還者願包紅包新台幣100萬元，尋獲大體包紅包20萬元。

巫男家屬今天傍晚又在「小琉球聯盟」po文，指接獲通知在綠島找到巫男遺體，「『應該是』家父了，特徵應該99%是家父無誤」，家屬在文中，感謝這幾天協助他們的人。